104人力銀行(3130)指出，農曆年前，已有14.6萬人騎驢找馬，人數創5年來最多。轉職者來自的產業集中於電子資訊、軟體、半導體、一般製造業、以及批發零售業。104人力銀行總經理黃于純分析，2020年整體景氣在穩定中盤堅，半導體、ICT產業相對樂觀，加上5G即將問世，大數據、AI人才需求持續增加，今年轉職潮相對洶湧。

根據104人力銀行去年12月的資料庫來觀察，農曆年前1個月有主動應徵，且目前還在職的有14.6萬人，比上年度同期增加1.8萬人，年增幅13.6％，相較於2015到2018年同期人數都在11～12萬之間，來到5年來最高。

騎驢找馬的轉職者主要來自產業以電子資訊、軟體、半導體相關業最多，達3.1萬人，其次是一般製造業，有2.5萬人，批發、零售、傳直銷業約1.7萬人，合計三大產業有7.3萬名工作者想轉換跑道，占目前轉職潮人數的5成。

騎驢找馬的轉職者主要職務來自客服、門市、業務、貿易類人員最多，達到2.6萬人，其次是餐飲、旅遊、美容美髮類，約2.3萬人，批發、零售、傳直銷業約1.2萬人。104黃于純指出，這三大職務的流動率高且招募不易，建議調整薪資與福利，留才也留心。

企業對2020年景氣看法，有24％企業表示樂觀，29％企業持悲觀看法，「淨樂觀」為負5個百分點，已比前一年度年調查的負12個百分點縮減，有47％企業則是持平。

企業最看好2020年景氣前三項因素分別為：中美貿易大戰可望緩解（28.7％）；總統大選結束、可望兌現經濟支票（28.2％）；科技創新，創造新的商機與買氣（27.3％）。最看壞前三項因素有：國內經濟成長不如預期（40％）；全球景氣復甦不如預期（39％）；中美貿易大戰遲遲未解（38％）。

(時報資訊)