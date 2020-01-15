捷克首都布拉格13日與台北締結為姐妹市，大陸上海隨即解除布拉格的友城關係，正在出訪布拉格的台北市長柯文哲不滿表示，布拉格有權利跟世界上任何城是交朋友、締結姊妹市，大陸不應當決定布拉格可不可以跟誰交朋友，這只是製造不必要困擾。

上海市政府嚴正抗議布拉格公然挑戰「一個中國」原則，柯文哲表示，每個城市有每個城市的想法，希望做到「5個互相」，互相認識、了解、尊重、合作、諒解，這不僅適用在兩岸之間，在大陸處理與其他國家的城市問題，應該也要用同樣態度。

至於雙城論壇是否繼續辦？柯說，雙城論壇是兩岸之間重要活動，這沒涉及到主權，純粹是文化經濟層面交流，沒理由不辦，今年辦台北燈節，一樣邀請上海參加。

是否繼續保持「友中」態度？柯說，親美友中是基本軸線，沒因小事情就被干擾，他跟大陸仍表達友善態度，但會堅守主體性，考量台灣整體利益、人民最大福祉，這是基本原則，不僅跟大陸，也會嘗試跟世界上每個城市都去做最好的交流。

媒體詢問，柯是否被大陸認為是2024總統大選的假想敵？柯說，2024現在提還太久，他還是會認真把台北市長做完，2022卸任後再討論2024怎麼處理，做好今天工作就是最好的準備。

針對外交部臉書粉絲專頁刻意不提柯文哲的名字，柯表示，替台灣做多少算多少，沒計較個人名聲，台灣外交國際處境本來就困難，像布拉格這件事也不是他多厲害，因為10幾年前布拉格市長在林口長庚當實習醫生、在台旅行，感受到台灣人民對他的友善。

柯說，今天締結姊妹市，不是哪個政黨、個人厲害，是很多台灣人友善與熱情建立的，雖說「你對人家好、人家不一定對你好」，但99.5％還是會好，這是很好的例子，鼓勵人性向上，有時不曉得何時會拿到好處，所以締結姊妹市不是任何人的功勞，是布拉格市長對台灣的「回報」，以及比較好的印象，才願意合作。

(中時 )