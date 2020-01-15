日本環境大臣小泉進次郎去年8月與日法混血的知名女主播瀧川克莉絲汀結婚後，今年1月準備迎接第1個寶寶的誕生。小泉宣布，他已下定決心將在3個月內請2周的育兒假。

日本雖然有男性可請育兒假的制度，但基於工作上的考量以及世俗的眼光，很少人敢請育兒假。

為了讓育兒假制度不流於形式，為了改變社會風氣，身為環境大臣的小泉決定以身作則，在能因應國會以及危機管理等不影響公務的情況下，決定請育兒假。

小泉將在寶寶出生後的3個月內請假或縮短工作時間，以確保有2周的育兒時間。在育兒假期間他將盡可能利用視訊會議或電郵等與環境省官員溝通，公務則由副大臣或政務官代理出席。

小泉去年9月剛就任環境大臣時曾說，「對環境省職員而言，還是很難休育兒假的環境，所以自己也不能請育兒假。」

但他在15日的會議上表明，將著手進行環境省的工作方式改革，希望活用視訊會議等網路通訊技術，增加在家工作的時間，希望能夠不被時間和場所綁住，能有彈性的工作。

(中時電子報)