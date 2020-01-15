玄彬公司回應。（圖／翻攝自vast.ent IG）

37歲韓國男星玄彬出道17年幾乎沒任何負面傳聞，最近因朱鎮模手機被駭，和張東健不雅聊天室內容外流，內容除了可見兩人聊妹，還提到某位名字中有「彬」的好友，導致玄彬被影射。今(15日)玄彬經紀公司發聲明駁斥傳聞，並揚言提告。

朱鎮模日前因手機被駭客竊取資料，導致多份聊天截圖外流，最引起矚目的是他和張東健私下曾討論比基尼辣妹身材，也曾另揪女生聚會，其中提到要約名字裡有彬字的朋友打高爾夫球，引來網友狂猜，而被指最有可能的玄彬今透過公司反擊。

玄彬經紀公司「VAST Entertainment & Media」今在IG發聲明說：「為了維護旗下演員權益，公司正在蒐證謠言和惡性傳聞，如果粉絲發現和本公司旗下演員有關的不實謠言，麻煩請積極舉報」，被指是將對玄彬遭抹黑之事反擊，粉絲也贊成說：「沒有玄彬的事！請不要造謠！」、「希望是真的沒有參與」。

(中時電子報)