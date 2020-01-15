雙冬分隊坐落於南投縣草屯鎮的偏遠地區，於2006年11月正式成立，主要目的是方便救護中潭公路的受傷民眾，成立時還被前縣長李朝卿當成政績大肆宣揚，當地民眾更對爭取已久的消防隊寄予無限期待，而這些「浴火鳳凰」在待命期間卻是無比精彩。

CTWANT 調查實錄 》公署當酒家！主官千杯下屬暢飲 消防好形象全毀

本刊接獲爆料，指該分隊小隊長陳宏謨時常在隊上飲酒，還帶著友人來廳舍相聚，一夥人在嚴肅的消防隊辦公室暢飲啤酒，一些隊員也響應「千杯千杯再千杯」的精神。

根據本刊掌握的影片，2名消防員於前年9月11日在交誼廳看電視休息，卻各自拿出1瓶百威啤酒大口灌下，2人邊看著政論節目邊暢飲佳釀，上班時間過得無比快活。

然而快樂的時間總是過得特別快，2人坐下沒多久就聽到廣播，指鄰近的九九峰有大學生受困，要求一組人出發協尋，此時的消防員已喝到面色漲紅，連忙踉蹌起身整裝，還不忘把最後的啤酒一飲而盡，隨後才出發前往救人，「醉後出勤」的行為讓人捏把冷汗。

雙冬分隊看似訓練精實，卻遭爆隊員酒後出勤，罔顧民眾生命安全。（圖／翻攝自臉書）

「出勤喝酒是消防員的大忌，被他救的人真的很衰。」投訴人阿國（化名）表示，救護人員必須第一時間確認傷者狀況，若當時神智不清，則可能做出錯誤判斷，而消防員酒後出勤，更疑似開公務車公然酒駕，途中若稍有閃失，後果將不堪設想，消防員賣命換來的形象也將毀於一旦。

南投縣消防局回應，局長信箱過去未接獲相關投訴，陳小隊長也不記得當時狀況，但不允許在隊部喝酒的行為，將確認相關人員的班表和出勤狀況，倘若真是上班時間飲酒，甚至是酒後出勤，調查屬實後將會進行懲處、絕不寬待。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒）

(中時電子報)