NBA官方今天宣布，活塞後衛「飆風玫瑰」羅斯因為向觀眾席丟筆，決定針對羅斯的行為開罰2.5萬美元。

NBA營運部副總裁范德維奇表示，羅斯在14日和鵜鶘之戰延長賽最後37秒的時候將筆擲向觀眾席，因此開出一張對於羅斯而言幾乎是不痛不癢的罰單。

昨天這場比賽，活塞在第四節開打前落後12分，但羅斯在最後30.1秒投進追平分，雙方在正規賽戰平。延長賽，鵜鶘發動9比2攻勢，奠定了勝利基礎，尤其是剩下38.1秒米拉出手破網，鵜鶘113比107摧毀了活塞逆轉希望，羅斯氣憤之下出現了丟筆舉動，當時裁判並沒有吹技術犯規，但聯盟認為此舉不可取而決定祭出罰款，活塞最終110比117吞下敗仗。

羅斯此役替補上場打了37分鐘，23投10中，攻下全隊最高23分，外加4籃板、8助攻，雖然2.5萬美元罰款對他猶如九牛一毛，但不尊重比賽與觀眾的行為讓他的形象蒙上一層陰影。

(中時 )