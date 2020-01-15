國台辦今日召開例行記者會，發言人馬曉光被問到「蔡英文勝選後拋出和平、對等、民主、對話，是兩岸重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵」，國台辦則提出4點回應。
馬曉光回覆稱，2016年民進黨當局上台以來，拒承認「九二共識」，單方面破壞兩岸關係發展的共同政治基礎，支持縱容分裂活動，阻撓限制兩岸交流合作，挾洋自重，不斷拋出「兩國論」，肆意攻擊大陸，並拋出四點。
第一，堅持體現一個中國原則的九二共識，是兩岸關係和平穩定不可動搖的基礎。
第二，台獨分裂勢力及其活動是台海和平穩定的最大威脅，是兩岸同胞利益福祉的最大禍害，必須堅決予以遏制。
第三，台海形勢走向和平穩定，兩岸關係向前發展的時代潮流，是任何人任何勢力都無法阻擋的。
第四，台灣的前途在於國家統一，台灣人福祉係於民族復興。台灣是包括台灣人在內的全中國人民的台灣，台灣的前途由全體中國人民共同決定。
(中時 )
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