世界衛生組織（WHO）昨表示，引發大陸武漢肺炎疫情的「2019新型冠狀病毒」（nCoV），疑似出現「有限度」人傳人狀況，並警告，未來疫情可能進一步擴散。我疾管署表示，今天凌晨接獲武漢訊息回覆指，病例中有一對夫妻，其丈夫在華南海鮮市場工作，但她本身沒有，卻遭感染，證實「有人傳人的可能性。」

昨晚世衛報告指出，「2019新型冠狀病毒」（nCoV）將「有限度」人傳人，導致我疾管署繃緊神經，今天上午署長周志浩立刻主持記者會，說明「有限度」是指，近距離約一公尺內，且接觸長達十多分鐘以上。例如家戶內或是醫護人員近距離照顧病患下才會傳染，但日常生活並不會有效率的傳染人。

根據傳染病流行病學研究中「基本再生數」（R0），平均一個人可以傳播給他人病毒的人數，如麻疹1個人可以傳給12～18人，SARS能傳給2～5人，MERS為0.8，禽流感為0.03～0.4，若數值在1以下，則代表「有限度」，不會持續的人傳人。

周志浩表示，根據武漢傳遞來的訊息指出，其中有一起家庭群聚感染，武漢的一對夫妻，因夫妻2人都受到感染，其中先生在華南海鮮市場工作，但太太並沒有，因此陸方猜測，有限度的人傳人的可能性。資料中也強調沒有社區感染，可能是家戶中群聚感染。

但是否有該對夫妻以外人傳人的個案？周志浩表示，目前陸方「沒有揭露」其他更多訊息，僅回覆表示「大部分感染個案都是在華南海鮮市場工作者」。

周志浩說，Sars傳染性比2019新型冠狀病毒強，症狀也比較嚴重，大部分都是重症，但2019新型冠狀病毒目前確診數41例，重症數7例，死亡1例的資料看起來，致病沒有那麼嚴重，但從「料敵從寬」原則防疫，未來仍會滾動式修正防疫政策。

周志浩也提醒，民眾日常生活不會受影響，若有呼吸道症狀的民眾，不管在哪裡都要戴口罩，並勤洗手，尤其現在是呼吸道流行疾病的季節，應避免到人多壅擠通風不好的地方。

(中時 )