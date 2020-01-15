農曆春節假期將至，說到放假，就有股想出國走走的衝動，而歐洲具有時代意義的夢幻教堂、城堡，是不少人心目中的夢幻景點，但小心！其實當地有些規定，旅客行前可能不知道，例如在教堂內做出某個很普通的舉動，卻可能被罰到破產！

你今年過年準備出國嗎？綜藝《二分之一強》日前在節目中討論出國如何節約不必要的花費，除了食衣住行基本開銷有省錢竅門外，徹底了解當地的法規，在當今也是相當重要的，來自烏克蘭的蔡博文就說，很多旅客愛去教堂參觀，美麗的建築是相當搶手的拍照打卡景點，但這行為其實大踩雷。

蔡博文表示，東歐很多教堂入口處，其實有放告示牌寫著「禁止拍照」，但很多人都沒看上面寫的內容，直接走進去開拍或偷拍，而當局為防止層出不窮的偷拍行為，會把「禁止拍照」改成「拍照付錢」，教堂內不僅安裝攝影機，門口還會安排一個阿姨坐在那兒監看，一張偷拍罰100歐元，拍多少罰多少，蔡博文就親自目睹朋友受罰，小禎聽了不禁傻眼，表示台灣人到一個景點都連拍，「拍照整個拍到破產」，覺得好恐怖。

(中時電子報)