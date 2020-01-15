民眾黨立委當選人蔡壁如13日拋出「在野大聯盟」概念，包括國民黨、時力與民進黨都可合作，但時力卻態度保留。民眾黨主席柯文哲表示，在野大聯盟這名詞不太對，不如講「全民大聯盟」，大家就民生議題討論，盡量避免意識型態爭執，與民進黨或所有政黨都能合作。

柯文哲表示，在野大聯盟這名詞也不太對，民眾黨是以台灣整理利益、人民最大福祉做考量，所以對所有政黨態度都一樣，就議題討論，盡量避免意識型態爭執，優先解決民生問題，與其要講在野大聯盟，不如講全民大聯盟。

媒體詢問，民眾黨未來是否偏藍，兩岸策略朝與大陸合作？柯文哲說，民眾黨是「共同社會、國家治理」，這種說法還是掉入藍綠惡鬥的泥淖，民眾黨一再聲明，是按照議題討論，對台灣人民好的就合作，民眾黨跟民進黨或所有黨也都能合作，只要講得出道理。

柯文哲舉例，像在北市議會，議員講得出道理、對台北市民好，他從來也沒因為是哪個政黨就給不同待遇，民眾黨會把這同樣的態度帶進立院，不論藍綠，民眾黨才不會陷入一些過去小藍、小綠的失敗案例。

基進黨主席陳奕齊嗆投給時力跟民眾黨的人，腦容量不高，柯文哲嘆，這都是口水戰，聽一聽就好，其實若要開玩笑的話，醫學上小朋友頭太大、大頭，是因為水腦症，腦容量跟聰明不聰明沒有正比關係。

(中時 )