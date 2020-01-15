記憶體封測廠力成（6239）去年第四季營收、獲利齊創新高，並對今年首季營運樂觀看待，看好有機會改寫同期新高。利多消息激勵今（15）日股價放量飆升，最高大漲8.61％至113.5元，創2010年5月初以來近9年9個月新高。

截至10點20分，力成維持逾8％漲幅，領漲封測族群，成交量已突破1.59萬張，較昨（14）日6462張暴增逾1.46倍。三大法人近期買賣超調節互見，但整體仍偏多操作，上周合計買超力成1041張，本周迄今持續買超1204張。

力成2019年第四季自結合併營收創193.08億元新高，季增9.1％、年增16.03％，毛利率21.6％、營益率15.9％雙創近11季高點。歸屬母公司稅後淨利亦創20.84億元新高，季增30.3％、年增達53.1％，每股盈餘2.68元。

累計力成2019年自結合併營收665.25億元，年減2.2％，仍創歷史次高。但因上半年營運偏弱，毛利率19.1％、營益率13.1％雙創近5年低點。歸屬母公司稅後淨利58.4億元，年減6.3％，為近3年低點，每股盈餘7.52元，低於前年8.02元。

力成總經理洪嘉鍮表示，2019年是驚濤駭浪而神奇的一年，力成面臨終端產品需求不振、客戶庫存水位過高、中美貿易戰等3大問題，上半年營運狀況慘澹，但下半年逐漸好轉，使全年營運先蹲後跳，營收及獲利表現超乎公司預期。

展望今年市況，洪嘉鍮釋出樂觀展望，認為今年是5G元年，相關應用帶動行動裝置、基地台、通訊、自駕車、智聯網（AIoT）、智慧城市、智慧工廠等相關產品成長。無論是終端產品、DRAM、Flash和邏輯晶片需求均可望正向成長。

洪嘉鍮對力成首季營運樂觀看待，預期DRAM業務可望持穩高檔，Flash、系統級封裝及模組（SiP/Module）及邏輯業務展望均樂觀，預期營收可望較去年同期顯著成長，有機會挑戰同期新高。而去年資本支出約110億元，今年預期仍會超過百億元。

(時報資訊)