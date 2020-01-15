民進黨立院黨團總召柯建銘13日嗆說「走了一個作秀的黃國昌，來了一個白目的蔡壁如！」台北市長柯文哲表示，老柯跟立委黃國昌有仇所以會這樣講，但民眾黨立委當選人蔡壁如本來就白目白目，有話直說，老柯還是在立院很有經驗的前輩，這也是可以互相學習。

柯文哲說，民眾黨蔡壁如會把在台北市政府公開透明的文化帶進立院，而在政治運作經驗上，老柯可以不吝分享，民眾黨還是有學習的態度，但還是有堅持公開透明、財政紀律、國家治理。

媒體詢問，會不會幫落選的黃國昌找工作？柯說，黃國昌要找工作哪裡需要他，他又沒在開職業介紹所，但現在講都沒用，他當時就主張黃國昌要排時代力量不分區立委第一，若重來一遍更要選黨主席，時力還可維持一個比較好的運作，現在這樣就尷尬了，不是黨主席又不在立院，下一步怎麼做？但這也是其他黨的家務事，他身為外人關心就好，多講也沒用。

(中時 )