網友在臉書分享，暗黑版半熟麵包。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

後來也有網友PO照片回應，原來我爸爸不孤單，可以組成「半熟深焙團」了，讓大家笑翻。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

好市多半熟麵包的熱度驚人，讓不少人看到就會立刻搶。而日前有網友在臉書上分享照片說，暗黑版半熟麵包，宛若巨大深焙的咖啡豆，引發網友熱議，好市多出新品？這是隱藏版新口味得全熟麵包。

日前有網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享，自己料理的暗黑版半熟麵包，並隨文附上兩張照片，看起來就像是兩顆深度烘焙的咖啡豆，原PO還表示，，外面雖然烤焦了，但還好裡面是軟的。

照片曝光後，立刻引起熱烈討論，「以為好市多又出新品了，木炭麵包」、「隱藏新口味」、「巧克力豆口味」、「這下是全熟麵包」、「烤焦了還是別吃喔」、「這個遇到危險還能拿來丟人欸」，還有網友開完笑回，「哪邊可以買到這麼大顆的咖啡豆，光兩顆就可以磨滿一整個罐子了」。

後來也有網友留言，「原來我爸爸不孤單」並附上滿滿烤焦的半熟，讓原PO也幽默回應，我們可以組團，組個「半熟深焙團」。

(中時電子報)