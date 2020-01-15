美總統大選前不會減去更多陸輸美產品關稅 11:322020/01/15 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 不具名白宮相關人士15日表示，目前對中國輸美數10億（美元，下同）商品關稅可能會持續到美國總統大選之後，是否降低關稅將視北京當局是否遵守第一階段協議而定。 該名人士表示，目前兩邊都有共識，周三協議簽署後，在不超過10個月的時間內，美國會重新檢視協議履行進展，並進一步考慮是否額外減去中國輸美3600億元的產品關稅。 該人士強調，在這段期間，川普會回頭審視過去與亞洲國家有關的合作協議，這不會影響美國對中國輸美1200萬商品15％關稅減半的決定。 (旺報 ) #關稅 #輸美 #中國 #協議 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國人驕傲地「站起來」了 04:092020/01/11 兩岸藝文 Fed多名官員 支持利率按兵不動 04:092020/01/11 財經要聞 美中15日簽貿易戰初階協議 白宮當日公布全文 19:252020/01/11 財經 中美首階段協議 15日可望簽署 04:092020/01/12 財經要聞 貿協：台商避貿戰 印尼擁契機 04:092020/01/12 企業經營 蔡勝選後美國兩個政治訊號 04:102020/01/13 論壇廣場 邁向國際！中女中攜手桑頓中學推雙聯學制 21:082020/01/13 生活 摩根投信：全球新興股票 吸金之冠 04:102020/01/14 產業特刊 中美簽署協議前夕 港股早盤走強 11:362020/01/14 財經 僵局！美陸第一階段貿易協議 降關稅未達共識 09:282020/01/15 國際 財經熱門新聞 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 往死裡打？傳川普再出狠招封殺華為 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 關鍵技術太狂！多頭瘋喊特斯拉衝逆天價6000美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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