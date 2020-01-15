不具名白宮相關人士15日表示，目前對中國輸美數10億（美元，下同）商品關稅可能會持續到美國總統大選之後，是否降低關稅將視北京當局是否遵守第一階段協議而定。

該名人士表示，目前兩邊都有共識，周三協議簽署後，在不超過10個月的時間內，美國會重新檢視協議履行進展，並進一步考慮是否額外減去中國輸美3600億元的產品關稅。

該人士強調，在這段期間，川普會回頭審視過去與亞洲國家有關的合作協議，這不會影響美國對中國輸美1200萬商品15％關稅減半的決定。

(旺報 )