2020總統選舉，總統蔡英文獲得817萬餘票，創下史上最高得票數，此外，在立委選舉結果，民進黨總席次達61席，取得國會過半席次。作家陳芳明指出，2018年民進黨大敗，許多支持者都感到非常挫折；2020年國民黨大敗選舉結束了，藍營支持者也陷入悲傷情境，「高興或悲傷一天就好」。

陳芳明在臉書指出，選舉結束了，勝者高興，敗者悲傷。他認為大家應該要習慣這樣的生活，政黨之間的競爭，已經是生活常態了。2018年民進黨大敗，許多支持者都感到非常挫折；2020年國民黨大敗，藍營支持者也陷入悲傷情境。政黨輪替，選民情緒也跟著輪替。他說這是大家所選擇的民主生活方式，無需過分渲染，也無需動怒，「這是我們日常生活的一部分，習慣它，接受它，消化它」。

陳芳明坦言，他不喜歡有人傳訊息給他，只為了貶抑對方或抬高自己，輸贏已經是民主生活常態，可以辯論政策、可以表達自己的意見，也可以理解對手的主張。「我們選擇最文明的方法，只要在票匭投下一票，自己的立場就已經充分表達了」。

陳芳明說他已經非常習慣在網路上受到批判或辱罵，這是因為他長期支持綠營，也長期支持公民運動。只因為立場不一樣，卻總是受到程度不同的敵意，「不過，這已經是最文明的方式」。他說台灣開始進入政黨輪替的階段之後，他的生命變得非常充實，現在又再一次穿越一次總統、立委選舉，「民主，就是容許敗者有捲土重來的機會」。投票結果出爐，每個人又開始過各自的生活，勝選者高興一天就好，失敗者也悲傷一天就好。

(中時電子報)