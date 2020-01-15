自由球員市場剩下的最大咖球員三壘手唐納森（Josh Donaldson）終於簽了！據大聯盟官網報導，雙城隊奉上至少4年9200萬美元、平均年薪2300萬美元的肥約，外加第5年球團選擇權，順利爭取這位明星球員加盟。唐納森曾3度入選明星賽，2015年在藍鳥隊時獲選美國聯盟年度MVP

另據報導，合約細節為4年8400萬美元，第5年（2024年）球團擁有選擇權，若續約則為1600萬，或者付800萬美元買斷合約。因此唐納森最少能拿到9200萬，加上第5年則上看1億美元。

唐納森今年34歲不算年輕，這張合約的價碼在大聯盟史上33歲（含）以上球員排名第2；僅次於1998年的著名投手凱文．布朗，當年他以34歲之齡與道奇隊簽下7年1.05億美元的合約。

唐納森去年在勇士隊繳出打擊率2成59、全壘打37支、打點94分方成績單，攻擊指數（OPS）達到0.900，是一位打擊好手。雙城隊去年團隊307轟已居大聯盟30隊之冠，有5人逾30轟，加上唐納森，長打火力更加可觀，美聯中區其他各隊投手要特別小心了！

(中時 )