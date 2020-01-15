彰化師範大學國文系系主任蘇慧霜擔任女兒洪逸瑄的指導教授，申請科技部大專生研究計畫，補助款為4萬8000元。(李侑珊翻攝)

彰化師範大學國文系系主任蘇慧霜擔任兒子洪逸文的指導教授，申請科技部大專生研究計畫，補助款為4萬8000元。(李侑珊翻攝)

彰化師範大學國文系系主任蘇慧霜一對兒女都在該系就讀，近日有消息指出，蘇擔任子女的研究計畫指導教授，並且其子申請科技部計畫的論文題目，更雷同蘇過去曾發表的論文及專著，科技部認定此案已違反學術倫理，不只已書面告誡，更追回計畫補助款4萬8000元。

據了解，蘇慧霜曾在2017年發表〈阿里山文學書寫的歷史脈絡〉一文，之前更在2016年發表專著《阿里山文學誌》，以及2014年發表專文〈森林詩語－阿里山詩歌裡的時空書寫〉、2013年專書《森林詩語－阿里山詩集》。

而她的兒子洪逸文目前就讀彰師大國文系，2017年由蘇擔任指導教授，撰寫科技部大專生研究計畫，計畫名稱為〈日治時期阿里山文學研究〉，計畫執行期間在2017年7月到2018年2月，遭指研究主題呈高度相關。

同時，蘇的女兒洪逸瑄也是彰師大國文系大學生，洪逸瑄所申請的科技部大專生研究計畫〈詩史、詩情、詩心－唐代奉和送金城公主適西藩應制詩研究〉，執行期間在2019年7月到2020年2月，指導教授同樣由蘇慧霜擔任。兩個案子都是家長指導子女，皆被質疑違反利益迴避原則。

這起案件已送達科技部，科技部因此修正〈補助大專生研究計畫作業要點〉第3點規定，並在回函內提到，即學生及指導教授其相互間，不得有配偶或三等親以內血親、姻親之關係，而洪逸文的研究與蘇慧霜涉及抄襲，科技部已追回2017年度補助款4萬8000元，但洪逸瑄的計畫則未涉及違反學術倫理情事。

記者聯繫蘇慧霜數日，本人至今依舊未出面回應。

(旺報 )