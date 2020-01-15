美國打壓華為再傳新動作！消息人士指出，美國政府即將公布一項新規，將出口給華為的產品的美國組件含量門檻從25％降低至10％，從而加大阻止華為獲得外國產品的權限。

路透報導，美國商務部今年5月以國家安全為由將華為列入貿易黑名單，美國製造或含有美國技術的商品供貨華為因此受限。但關鍵外國供應鏈仍不在美國政府的控制範圍內，這加深了美國政府內部對華鷹派人士的挫敗感，亟欲推動政府擴大全力，阻止美企更多供貨給華為。

去年11月曾傳出，美國商務部正在考慮調整美國出口管制條例規定，該規定指的是外國製產品中含有美國成分（元件或技術等）達到一定比例，美國政府就有權管制出口。

根據目前美方規定，如果從其他國家出口到大陸的高科技產品中，美國生產的零組件占到這些產品價值25％以上，則美國可要求這些產品需要出口許可，或禁止這些產品出口。消息人士最新指出，美國商務部起草了一項規則，擬對華為的出口門檻調降至10%，範圍將擴大至如消費電子產品等的非技術產品。

其中一名知情人士說，在上周舉行的一次跨部門會議中，商務部已將該規定送至美國行政管理局和預算局，一旦經過批准，這項規則可能會在幾周內發布，且生效前不會有徵詢公眾意見的機會。

此外，商務部還起草了一項法規，擴大所謂的外國直接產品規則範圍，該規則可對基於美國技術或軟體的外國製造商品進行監管。知情人士表示，這將擴大到包括國外製造、但基於美國技術且運往華為的低技術產品。

(中時電子報)