嘉澤(3533)轉投資嘉基科技(6715)因第1季逢農曆年長假，初估第1季營運將與去年第4季相近，不過公司開發應用於資料中心的光通訊ODM產品及應用於影音傳輸的消費性Thounderbolt產品將於今年3月底、4月初開始出貨，且第3個NB客戶產品開始小量出貨，嘉基預估，今年營收成長幅度可望高於去年。

嘉基專攻高頻光電傳輸相關產品，無論是高速連接器、高速電/光傳輸及Micro Lens(微鏡片)的光路設計、模擬及生產，嘉基皆能按客戶需求提供完整解決方案，公司主要產品為搭載於筆電擴充基座(Docking Station)之Thunderbolt主、被動高速電傳輸線，以及應用於伺服器及資料中心等領域之高速光纖通訊傳輸線，嘉基亦是Intel認證之全球傳輸協定Thunderbolt合作設計夥伴，於101年通過Intel與Apple TBT技術之測試認證，也是全球唯三家獲得Intel Thunderbolt Technology授權認證廠商。

目前嘉基營收主要來自於高速電傳輸線產品(Thunderbolt)，由於嘉基科技自模組板設計、材料、效能及後續產品認證，皆能提供客製化一站式解決方案，全球前三大筆電品牌廠都是其客戶，而公司亦積極跨入光通訊領域，佈局可望自今年開始收割。

嘉基科技積極與美系知名大廠開發應用於Data Center之光通訊產品傳輸線及Thunderbolt光纖傳輸線ODM業務，新產品可望於今年3月底、4月初開始出貨，隨著8K電視推出，公司亦著手開發下一代Thunderbolt 80G產品以支援其頻寬需求，嘉基預估，今年光通訊產品佔營收比重將達10%，成為推升嘉基今年業績成長重要動能。

受到NB新客戶Docking Station擴充基座傳輸線訂單停滯約7到8個月，以及新產品毛利不佳與所得稅等因素影響，嘉基去年前3季稅後盈餘為1.17億元，年減228.22%，每股盈餘為2.31元，累計2019年合併營收為22.45億元，年成長5.77%。

展望第1季，嘉基表示，由於去年第1季業績基期高，且第1季逢農曆年長假，初估第1季營運將與去年第4季相近，但低於去年同期，預估第2季起，營運可望隨光通訊新產品及NB新客戶出貨放量攀升，全年營收成長幅度可望高於去年。

(時報資訊)