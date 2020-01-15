百和(9938)2019年每股稅後純益5.16元，2020年挾著織帶鞋帶、射出勾及鬆緊帶業務維持成長，以及梭織提花網布可望出貨可望漸漸出量，再加上房地產營收貢獻，法人樂觀預期，百和2020年每股盈餘將年增23%，上看6.3元。

百和今年本業持續看好，法人預期織帶鞋帶可望持續成長10~15%；射出勾及鬆緊帶業務將年增約5~10%。值得一提的是，梭織提花網布越南廠在2019年的第3季通過Nike認證，預期將在2019年第4季至2021年第2季開始放量出貨，成為新一波的營運成長動能，法人樂觀預估，梭織提花網布營收年增可望達20~50%。若再加上房地產營收貢獻，法人樂觀預期，百和2020年每股盈餘將年增23%，上看6.35元。

台灣百和去年自結合併營業淨利27.39億元、稅前盈餘25.35億元，歸屬母公司稅後淨利15.37億元、年增13%，每股稅後純益5.16元，獲利為歷史次高。

(時報資訊)