蘋果將於台股金鼠年農曆春節休市期間(1月28日)發布最新財報資料及展望。而中國正準備迎接1月下旬的農曆新年，這是一個重要的送禮節日，預期蘋果今年將推出新的5G機型，蘋概股有機會領台股迎來一波紅包補漲行情。

統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，蘋果公司開年以來股價表現強勁，其中一個因素即為根據中國資訊通信研究院的資料，去年12月蘋果iPhone在中國的銷量較前年同期增加18%。而來自於軟體的貢獻，同樣不容小覷，目前蘋果App Store每週到訪的人次超過5億。統計自2008年推出App Store以來，開發者的獲利已超過1550億美元。

另外，世界半導體貿易統計組織(World Semiconductor Trade Statistics)預估，2019年全球半導體銷售額將下降12.8%，但2020年將轉為增長5.9%，也顯示週期性的晶片製造業將自去年低迷的態勢中復甦。其他前景同樣看旺的題材，還包括趨勢發展正向的5G、高效能運算(HPC)、AI、物聯網、伺服器、Mini LED等產業。

劉彥伯表示，選後大勢底定回歸基本面，由於總體經濟、資金面及產業獲利在2020年第一季都趨於正向，美中貿易戰在未來三個月則是處在簽署第一階段協議，待進入第二階段協商的空窗期，有新春紅包行情可期待。建議台股基金投資人逢低布局或持續以定期定額方式，參與台股行情。

(時報資訊)