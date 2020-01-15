國際鋼價持續大漲，中鴻(2014)將於下周開出的2月內銷盤價預計將再度開高，為連續第二個月漲價，也再度確立鋼市春燕來到，上半年營運可望持續回溫。

中鴻去年第四季受到鋼價下跌影響，營運不利，但隨著去年底以來國際鋼價落底反彈，中鴻已率先調漲1月價格，包括熱軋、冷軋及熱鍍鋅產品內銷價格，每公噸調漲600元，終止連三月降價；外銷價更提前於去年12月翻揚向上。隨著鋼價逐步止跌回升，中鴻第一季營運可望比上季改善，第二季預計需求增強，獲利空間可望加大。

近來國際鋼價漲聲不斷，美國熱軋價格連漲五波，累計每公噸大漲190美元，大陸寶鋼和鞍鋼2月盤價也開平高盤，再加上越南河靜鋼廠調漲3月熱軋和線材價格，每公噸漲8～35美元。市場也預期，中鋼將於2月下旬開出的第二季內銷盤價漲定了。

國際鋼價走勢來看，美國鋼廠2019年11月已經率先調漲價格，拉升國際鋼價，鋼市回溫速度較原先預期的快，加上有庫存回補需求顯現，中鋼(2002)去年12月營收已較11月微幅增長，營運也漸觸底。

(時報資訊)