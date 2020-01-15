總統大選後的謝票行情，靠譜嗎？能維持多久？據群益投信統計，前6次總統大選後台股平均表現分別為，後5日0.86%、後10日5.4%、後15日8.29%、後20日8.1%，都是呈現正報酬，正報酬機率也都有8成以上，後20日正報酬機率更是百分之百。顯示出台股在總統大選不確定因素解除後，有趨穩的態勢，台股有機會展開一波行情，2020年來看，投資操作上仍建議以選股為主。

群益投信表示，歷史經驗顯示歷屆總統大選後台股表現趨穩，未來台股能否維持漲勢，雖然外資動向仍是重要參考指標，不過以內資導向為主的中小型股不可小覷。市場法人表示，而櫃買市場OTC指數則在國際股市情緒依舊樂觀、資金回流新興市場、中小型電子類股仍具產業題材，在內外資持續做多之下，OTC指數後市表現可期，不過，接下來的操作難度將更高。

群益投信投資長李宏正表示，對一般投資人而言，不妨以台股基金來介入布局，一來透過專業經理人的篩選來降低選股的不確定性，二來也有助分散投資風險，掌握台股不同產業的投資契機。

群益店頭市場基金經理人沈萬鈞認為，2020年景氣循環仍延續溫和復甦趨勢下，成長股與景氣循環股可望為股市主流，時序來到1月農曆年假預期市場交投較為清淡，集團作帳股與漲多籌碼較重之個股股價震盪加大，後續仍以具備產業與營運成長趨勢、殖利率、與營收獲利正成長之個股可望續創新高。在投資布局方面，科技股仍是接下來的投資主軸，而明年度最值得關注的四大產業分別為半導體、5G基地台與通訊設備、物聯網和雲端產業，以及AI人工智慧。

(時報資訊)