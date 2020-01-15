近日傳出彰化師範大學國文系系主任蘇慧霜指導子女研究計畫，並向科技部申請研究經費，對此科技部回應，去年12月已修正補助要點，明定指導教授與學生間，不得為配偶或三親等以內親屬關係，自109年度計畫開始適用。

彰化師範大學國文系系主任蘇慧霜指導子女研究計畫，並向科技部申請研究經費，其子申請科技部計畫的論文題目，更雷同蘇過去曾發表的論文及專著，科技部認定已違反學術倫理，並追回補助款，隨後也修正〈補助大專生研究計畫作業要點〉。

科技部表示，為建立公正補助機制，經蒐研國內外類似大專學生研究計畫之作法，例如美國美國國家衛生基金會NSF、英國工程與物理科學研究委員會，並無直接相關利益衝突規範，只有中研院部分暑期大專生培育計畫，要求推薦函中由推薦人揭露與學生的關係，科技部在參酌檢討後，於108年12月已修正補助要點，從嚴規範，明定指導教授與學生間不得為配偶或三親等以內親屬關係，自109年度計畫開始適用，申請計畫時並於網頁加註提醒，以避免類此情形發生。

科技部也強調，不論指導教授與學生間屬何種關係，均應遵守學術倫理規範，如有違反均依本部規定處理。

彰師大公關中心主蕭輔力回應，校方在1月7日接獲科技部來文，有關校內學生於大專學生研究計畫與成果報告，引用他人成果未經適當引註一案，校內經討論後，將依照科技部來函辦理相關事宜。

蕭輔力也提到，有關大專學生科技部研究計畫規定，三等親等內不得指導一事，經查是科技部於108年12月26日針對〈科技部補助大專學生研究計畫作業要點〉修正案中才新增條文，內容為：「學生及指導教授除應符合第一項資格外，其相互間不得有配偶或三親等以內血親、姻親之關係」的規定。在此之前並無規定。因此有關蘇慧霜指導的研究計畫，當時並未違反相關規定。

高教工會研究員陳柏謙則表示，科技部推出大專生研究計畫，相信是要培養青年學子，從大學時期便累積從事學術研究的能力，但此案呈現的是母子關係同為師生，非常不合適，違反學術倫理。

(旺報 )