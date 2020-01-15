順民心！路透：蔡力促陸檢討兩岸政策 11:102020/01/15 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文11日在壓倒性贏得連任後，向支持者揮手致意。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020台灣大選 總統蔡英文獲壓倒性勝利 民進黨在這次大選中獲得壓倒性勝利後，據路透15日報導，順利連任的總統蔡英文周三力促北京，能檢討兩岸政策。 「我們希望，中國能了解，台灣人民在這次選舉中所表達的意見和意願，並檢討他們目前的政策。」 (中時電子報) #蔡英文 #台灣 #大選 #兩岸政策 #北京 #民進黨 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓辦指泛藍分裂綠得利 勿蹈覆轍 04:092020/01/11 焦點新聞 影／蔡英文抵投票所 笑得開心！ 09:102020/01/11 政治 直播》不斷更新／蔡英文得票突破800萬！突破馬英九障礙！ 16:212020/01/11 政治 蔡英文總統的挑戰》後蔡英文時代 芒果乾無法再啃4年 21:192020/01/11 政治 蔡英文狂勝 成為黨內權力最大的人 21:342020/01/11 政治 面對派系權鬥 要當有牙的老虎民進黨定於一尊 蔡將重掌黨機器 01:512020/01/12 政治要聞 蔡英文勝韓國瑜敗 游盈隆列出六大原因 15:502020/01/12 政治 蔡英文走新中間路線？ 04:102020/01/13 論壇廣場 蔡英文：繼續打造綿密的社會安全網 13:342020/01/14 政治 【小英2.0 1】817萬新民意 美日大魔王等出招 06:482020/01/15 政治 國際熱門新聞 英國BBC專訪 蔡：任何時候不能排除戰爭的可能 - 國際 僵局！美陸第一階段貿易協議 降關稅未達共識 - 國際 英國女王溫柔點頭 哈利梅根可以單飛了 - 國際 新片曝光 2飛彈擊中烏航 空中炸成火球 - 國際 順民心！路透：蔡力促陸檢討兩岸政策 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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