2020台灣大選 總統蔡英文獲壓倒性勝利

民進黨在這次大選中獲得壓倒性勝利後，據路透15日報導，順利連任的總統蔡英文周三力促北京，能檢討兩岸政策。

「我們希望，中國能了解，台灣人民在這次選舉中所表達的意見和意願，並檢討他們目前的政策。」

(中時電子報)