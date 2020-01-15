美陸第一階段貿易協定即將於美東時間15日簽署，約定在未來兩年，大陸需採購500億美元美國能源產品、增購約320億美元美國農產品與800億美元製成品。外媒15日稱，市場分析師認為，此協定的商品採購目標，可能超出了大陸的承受能力。

美國之音15日引述外媒報導，數名分析師指出，如果大陸要採購如此大量的美國商品，北京將對其他國家的供應商和國內生產商造成損害，並不得不大幅改變進口標準和配額。

路透報導，法國外貿銀行首席亞太經濟學家加西亞（Alicia Garcia Herrero）說：「中國要嘛大幅增加進口，減少目前占國內生產總值1.5％的經常帳戶盈餘；要嘛從與美國競爭的現有商品供應商那裡轉移貿易」，「我認為第二種情況更有可能出現。」

美國之音引述報導，分析師表示，為了達到進口美國能源的目標，大陸必須將原油、液化天然氣（LNG）以及乙烷和液化石油氣(LPG)等石化原料的進口包括在內，才能達到目標。

路透稱，諮詢機構思亞能源（SIA Energy）分析師Seng Yick Tee表示，500億美元的目標「過於激進，不太可能實現」。在2017、2018年，美國對大陸的能源產品年出口約80億美元。

大陸實現美國農產品採購的目標也存在挑戰。大陸承諾在兩年內將農產品的進口增加超過300億美元，超過了大陸年均從美國購買農產品的價值總額。

路透報導，荷蘭國際集團（ING）大中華經濟分析師Iris Pang指出，如此高數值的採購可能造成供應中斷，扭曲國際農作物價格。

分析師還質疑大陸計畫購買美國農產品的種類，因為非洲豬瘟降低了動物飼料對大豆的需求，而保護大陸國內農民的配額制限制了穀物進口。

(中時 )