男星王祖藍與華裔小姐冠軍李亞男結婚5年，兩人因女高男矮12公分的身高差，被封為長短腳之戀，前年兩人生下一女，婚姻幸福。最近夫妻倆攜手上節目卻自曝早進入「分房」狀態，原來是王祖藍工作忙常深夜回家，不想吵醒太太有時又懶得洗澡，就決定先到客房睡覺，讓李亞男有些不滿。

王祖藍和李亞男過去愛情長跑近10年才結婚，被譽為演藝圈的模範夫妻，最近兩人上蔡康永、小S主持的《花花萬物》，李亞男卻鬆口夫妻倆目前分房，主因是他偶爾晚回家怕吵醒敏感的太太，又因李亞男有潔癖，但王祖藍偶爾懶得沖澡便想休息，才使男方決定長期睡在客房，但此貼心的舉動李亞男卻不領情，被問最討厭老公哪項舉動？李亞男便毫不留情回答「分房睡」。

而王祖藍與李亞男所生的女兒Gabrielle已經一歲多，節目上主持人問王祖藍希望女兒長大像誰，王祖藍沒回答老婆名字，竟說出「舒淇」，王祖藍則解釋因為女兒遺傳自己的厚嘴唇，再加上老婆的高挑身材，種種特點與女神舒淇極為相似，他才會回答希望愛女像舒淇，不是刻意忽略老婆。

(中時電子報)