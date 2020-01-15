南投縣消防局雙冬分隊傳出小隊長陳宏謨，與隊員多次在廳舍內飲酒作樂的離譜案件，若是喝酒時需要出勤，陳男還會要清醒的人扛起救災救護責任，喝酒隊員則繼續留在餐桌，因陳男領導風格備受爭議，隊員試圖投訴高層也未獲重視，只有9人的分隊於3年內約10人請調，流動率高到令人咋舌。

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根據南投縣消防局於2018年底的統計，雙冬分隊編制員額11人，實際人數則只有9人，本刊調查發現，該分隊每月的救護案約30件，火警案也是寥寥可數，簡直是「比吃冰還要涼的夢幻單位」，但在陳男接任主管後「天堂變地獄」。

投訴人阿國（化名）透露，陳男出身第一大隊，去年擔任消防局考績委員之一，與大隊長林易慶交情頗深，和地方人士多有來往，但他進分隊後就開始「分派系」，消防員不聽指揮，則用休假和功獎懲罰「非我族類者」，順服他的消防員記功嘉獎，「有意見者」則被針對修理，儼然「順我者昌，逆我者亡。」

阿國表示，陳男若和他的「親信」喝酒時碰上救災救護案件，當日值班主管總會要求清醒的人出勤，喝酒的人則繼續留在餐桌上，若真的避無可避，還會要求消防員壓低帽緣、戴上口罩，避免酒氣被民眾發現，許多人難以接受這樣的作法，因此陳男上任3年多來，該分隊有約10人陸續請調離開。

內部人員看不慣陳男如此作為，多次趁機會拍攝，短短4天就有3天錄到消防員在廳舍飲酒作樂，曾有人以此影片投訴到局長信箱，但南投縣消防局接獲影片後，僅「口頭申斥」陳男，另名隊員則被當替死鬼調職。

雙冬分隊小隊長陳宏謨的領導風格頗受爭議，還常在隊上飲酒作樂，有隊員看不下去投訴高層，陳男卻只遭「口頭申斥」。（圖／翻攝畫面

本刊調查，陳男至今仍爽任主管職位，繼續在分隊作威作福，隊員忍無可忍才選擇揭發此事，希望相關單位能睜大眼睛、介入調查，趁此機會整頓風氣，別讓「老鼠屎」玷汙消防員神聖的制服。

南投縣消防局回應，局長信箱過去未接獲相關投訴，陳小隊長也不記得當時狀況，但不允許在隊部喝酒的行為，將確認相關人員的班表和出勤狀況，倘若真是上班時間飲酒，甚至是酒後出勤，調查屬實後將會進行懲處、絕不寬待。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒）

(中時電子報)