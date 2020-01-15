新北市推動社會安全網計畫，有效防阻9成兒少受暴，剩下1成，將是市府工作重點，新北市社會局長張錦麗今在市政會議報告時強調，不放棄每一條魚，將透過大數據持續編織綿密社會安全網絡，建構安全友善城市。市長侯友宜指出，這最後10％需仰賴市府、民間單位共同合作，「每個人都像管家婆多管一點，才能阻止更多憾事」。

侯友宜表示，新北市2011年起推行高風險家庭整合型安全網計畫，整合市府10個局處及民間團體進行案件管派，清查風險兒少黑數，每年網助1萬多筆的案件，案件數是6都之首，有效防阻近9成兒少避免落入受暴危機。

侯友宜說，2018年運用高風險大數據，成功開發出「風險預警計算機」，協助一線服務人員於大量案件中即時做出風險判斷，縮短進場時間，保障家庭安全，更以此「科技治理」模式，獲得AI4SG Award政府典範案例獎及2020年智慧城市創新應用獎肯定。

張錦麗表示，新北市對弱勢家庭的服務是從兒少至全齡人口，關注家庭每位成員多元需求，運用愛心大平台增進私公協力，除連結1613家基層診所擴大通報網絡、結合社區124個兒少課後照顧據點、運用社會住宅及民間照顧團隊提供無依兒少類家庭溫馨照顧，創建另一種寄養及機構的選擇，另自去年6月成立大平台，受到民間團體、宮廟、宗教、企業及個人等熱情響應，截至去年12月底止媒合已超過2億元，共完成105項專案。

社會局也將從關注中輟、虞犯等高關懷少年輔導，並針對小爸媽及毒寶寶，提供整合性服務，另因照顧者悲劇等社會事件頻傳，除現有長期照顧機制外，社會局更提供照顧及喘息服務，降低家庭風險，以符市民對於「安全」生活的期盼。

(中時 )