廣邀轄內義警、民防、義交、警友、志工、守望相助隊、憲兵、各級機關、學校、百貨公司等代表參加，共同宣示捍衛交通秩序及為民服務工作的決心。（警方提供／陳世宗台中傳真）

109年加強重要節日安全維護工作期程，訂於1月16日22時起至1月30日24時止，為強化本項工作，第六分局日前先召開「109年加強重要節日及金融機構暨財物匯集處所安全維護工作協調會」；廣邀轄內義警、民防、義交、警友、志工、守望相助隊、憲兵、各級機關、學校、百貨公司、攤販管理委員會、客運公司、金融機構及銀樓等代表參加，共同宣示捍衛社區治安、維護交通秩序及為民服務工作的決心。

警方指出，協調會中統合政府部門、協勤民力及民間企業等維安力量，使與社區民眾緊密結合，提案事項包括：春節期間可能遇到各類交通問題，會中建議「新光三越」、「大遠百」百貨公司於周邊設置停車場資訊告示牌、於臉書、手機APP程式及購物型錄資訊上，公布百貨公司附近停車資訊；各客運公司加強站前及巴士出入口交通疏導與秩序維護；國道第三公路警察大隊配合加強臺中、大雅交流道高乘載管制時段協助疏導。

治安維護部分，亦請各級學校共同加強反毒宣導；義警、民防、守望相助隊及志工等協勤民力加強社區服務，主動關懷轄區弱勢族群（例如街友、低收入戶、獨居老人等）；協請工業區廠商及仲介公司於公布欄或擇顯眼處張貼本分局發放之「多國語言防制外籍移工酒駕」宣導單，提供外籍移工從事正當休閒，協調會涉及多樣提案內容，均獲得各界正面回應與支持。

會議最後特別舉辦「第六分局辦理109年加強重要節日安全維護工作宣導微電影首映會」，片中描繪第六分局員警白天各金融機構守望，保護民眾財產安全及提供舉家外出加強巡邏服務，讓市民能安心出遊，而到晚上則前往轄內治安顧慮場所實施臨檢及取締酒後駕車，全天候持續、認真維護轄區治、交安狀況。

第六分局強調在春節期間，警察關懷民眾、維持社會治安、交通順暢的工作是不間斷的，目標是確保民眾在安全無虞的環境下，安心歡度春節假期，而最重要的一點是警民合作，警力有限而民力是無窮的，籲請與會代表及社會大眾能共同投入並提供支援與協助，使民眾能在平安、和諧的生活環境中歡度春節。

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(中時 )