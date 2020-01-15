女生搭車睡著要小心，否則可能發生不可思議的事！就有一名女大生因此失去了「初吻」。

女大生客運上睡死，遭鄰座男生盜走「初吻」。（非當事人示意圖／翻攝自微博）

臉書社團「靠北女友」曾經有一名女大生以標題「女生搭客運一定要小心」，發文說出自己的親身經歷，她表示，某日坐夜車本以為可以爽睡到站，結果一名長相平凡、看起來像大學生的男生，坐在她旁邊，因為自己是「睡神」，一上車就秒睡，接下來卻發生意想不到的事。

這名女大生說：「睡到一半感覺有人在撩我的頭髮，我完全忘記旁邊有人，也覺得怎麼可能會有人會撩我頭髮後來感覺到我嘴唇上有東西 ，還濕濕的，張開眼睛，他對我微笑，我把他推開，不知道是不是太累，我倒向另一邊繼續睡了，但其實有點睡不著 ，然後在想：這種鳥事怎麼會發生在我身上。」，她就這樣在睡夢中被陌生人奪走了「初吻」。

扯的是，鄰座男生還跟她說「可以跟妳聊天嗎？」，女大生想都沒想，丟了句：「我有男朋友了」後繼續裝睡，因為當時坐在錄影機下方，拍不到被偷吻的畫面，也沒跟司機說，只好選擇冷靜面對，「但⋯是初吻ㄟ，真的是想炸哭100次，下次有人如果問我初吻的印象，我一定是會給他3拳」

(中時電子報)