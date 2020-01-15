8年前空軍航空技術學院新生周黃恩琦前往陸軍新兵中心接受入伍訓練，在操練時猝死，他的父母請求國賠；一審認定教官違反安全規定在高溫下要求他操練，國防部陸軍司令部須賠680萬多元，二審酌減金額改判賠476萬多元，死者父母提上訴，最高法院駁回定讞。

周黃恩琦的父母提告指稱，兒子在2012年7月13日上午參加「500 公尺障礙超越」戰技訓練，在「低絆網區」操課時，由謝姓連長擔任授課教官，謝男明知當時處於高溫、高濕的環境，卻要求兒子及其他3名新兵操練，兒子操練後昏倒死亡，陸軍司令部須國賠。

刑事部分，2018年最高法院維持更二審判決，認定謝姓教官執行低絆網穿越訓練，是出於因見部隊喧嘩，故求好心切、整飭紀律而操練，但未及時使周黃恩琦停止激烈運動致死，依業務過失致死罪判刑6月、可易科罰金、緩刑2年定讞。

民事部分，桃園地院判決國防部陸軍司令部須賠償死者父母共680萬5404元，高院認定當時操練場已豎立紅旗警示，中暑危險系數相當高，但謝男卻執意操練致周黃恩琦因高溫病猝死，審酌損害金額後改判賠476萬3782元，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )