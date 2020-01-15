總統府今天公布反滲透法，蔡英文總統選後首度在總統府迴廊發表公開談話，交待行政部門三件事，去除外界的疑慮。她也強調民進黨主席卓榮泰成績卓著，沒有理由要提前結束任期。

蔡英文表示，選舉已經結束了，最重要的事情對政府來說就是維持政局的穩定，所以我們在第一個上班日就完成了內閣總辭的程序，她也請蘇貞昌繼續擔任行政院長，「政府沒有空窗期，政局就會穩定」。

所以她說，政府一切都持續運作，現在的立法院正在召開臨時會審查中央政府總預算，這是本屆立委最後的工作，她要感謝朝野立委共同的努力，執政團隊一定會不負所託，積極回應人民的期待。

此外，她今天也已經簽署了反滲透法而且公告，這部法律在審議期間有一些異見，她也多次重申反滲透不是反交流，而且違法的構成要件非常的嚴謹，只要不是受到中國政府的指示委託或者資助違法提供政治獻金、違法從事競選活動、違法進行遊說、破壞集會、遊行跟妨礙選舉都屬於正常交流，不會受到影響。

她說，民眾如果有疑慮，她也要求行政院要做三件事情，第一件事情，行政院相關部會持續宣導，避免民眾因為不瞭解內容，產生不必要的反應，要及時澄清外界理解錯誤的地方。

第二是要求行政院責成相關部會組成專案小組，將違法與不違法行為態樣公告周知，讓民眾易於分辨瞭解，並持續滾動檢視。

第三會請海基會設置諮詢服務窗口，提供民眾相關的資訊，並且彙整意見提交給陸委會，在專案小組討論處理。

蔡英文隨後接受媒體提問，媒體關切蔡英文是否提前回任黨主席？蔡英文表示，卓榮泰是現任的黨主席，任期還在進行當中，而且這次選舉他的貢獻很多，成績非常卓著，沒有理由要提前結束任期。

針對對手韓國瑜，回到高雄市政府後就要面對罷免。外界有聲音希望蔡英文總統呼籲民眾能夠冷靜，不要進行罷免總統，蔡英文表示，這次罷免是民間團體所發起，選舉跟罷免是憲法上所賦予的權力，所以我們尊重高雄市民的決定。不過她也強調，是否罷免主要還是看韓市長的表現。

外界也關切台灣是否願意香港反示威運動民眾來台？蔡英文表示，香港的市民要來台灣。

已經有一定的法律來作為行為準則，有些香港的市民必要的話，我們也會按照法律提供協助。

對於選舉，她也強調選舉已經結束，希望衝突對立能夠放下，這是一個大家要團結和諧的時候了，她也要呼籲，或許有些理念不同和世代有不同的看法，但其實大家都是一家人，她也希望大家可以坐下來好好溝通。

(中時 )