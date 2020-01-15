年關將至，為迎接金鼠年的到來，網路家庭(8044-TW)旗下全台交易金額最大的C2C網路交易平台-露天拍賣今日(1/15)推出橫跨兩個月份的『鼠年狂購盛典』，將送出總價超過七百萬元的豪華大禮。活動主打「好運刮刮樂」，每天有一次機會，購物再加碼刮一次，獎品包含有露天紅包折扣碼、Pi拍錢包P幣以及超過價值超過700萬豪華禮，而在指定時間加碼開搶露天限量折扣碼，結帳使用全家、萊爾富、OK超商取貨付款再送優惠折扣碼；最後，露天加碼新會員獨享好康，再送限量折扣優惠，過年就是要讓你好禮拿不停。

這次露天拍賣年節活動主打「好運刮刮樂」，活動期間內每位會員天天享有一次免費的遊戲機會，不限金額完成一筆結帳付款，即可再獲得一次遊戲機會，不限結帳次數，買越多刮越多中獎機會越高，刮出三個相同圖案並連成一條線，即可獲得該對應獎項，獎品包含露天紅包、露天海外代購商品紅包、Pi拍錢包P幣等，以及超過60項的獎項，其中包括Apple iPhone11Max、Dyson吸塵器、飛利浦氣炸鍋、Nintendo任天堂 Switch LITE等超豪華大禮，除此之外於1/22、1/30、2/4、2/11、2/18這五日，將不定時開搶優惠折扣碼，記得密切關注。且結帳使用全家、萊爾富、OK超商取貨付款，隔日再送30元折扣碼，每位會員限領一次。另外新會員獨享好康，於活動期間註冊並完成手機及信箱驗證，隔日中午12點立即贈送60元折扣碼，每日限量發送，錯過就慛心肝。

過節拜訪免不了要送一些禮品，今年露天拍賣推薦不一樣的年節伴手禮，超推薦大人小孩都適用的小米聲波電動牙刷，大啖美食的同時也不要忘了口腔的清潔，高頻振動搭配尖絲軟毛，一次擁有保護牙齦和潔淨的口腔的功效，現在優惠只要$249，再來過年打牌總是打到深夜，推薦科帥氣炸鍋5.5L，超大容量可以滿足一家人消夜的口腹之慾，七大智能菜單，氣炸年糕、薯條、蘿蔔糕都不是問題，完全是煮婦們的最愛。另外，每年過年前都要來一場大掃除，露天推薦手持無線吸塵器，優惠價$699，無線的設計讓打掃無死角，超大功率吸力輕鬆將細小顆粒帶走，絕對是大掃除必備幫手！

過年期間總是有許多親戚來拜訪，好氣色可以贏得親友們的讚賞，美妝保養品也非常適合當作伴手禮送給親朋好友，激推網路上超夯的品木宣言靈芝水，出現泛紅、爆痘、暗沉，這瓶即可搞定，專門對抗現在忽冷忽熱的氣候交替，優惠下殺只要$1,145，另外蘭蔻小黑瓶肌因賦活露也是愛美人士必備的保養品之一，號稱一瓶抵多瓶，附有多種活性酵母的全能修護精華，可以穩定膚況，水美眉絕對不能錯過！最後推薦日本限定奶茶色CONVERSE，為今年最流行的奶茶色，在新的一年穿新鞋，象徵新的開始，將過去一整年的霉運都扔掉，露天幫你現省$800元，現在只要$1,890。

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