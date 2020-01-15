車頭嚴重毀損。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

嚇死人！在台東市綠色隧道14日深夜有輛黑色自小客車高速衝撞民宅，3戶民宅遭受波及，並有2輛汽車及1輛機車受損，警方到場發現1男子滿身酒味，但辯稱肇事駕駛是女方，警方目前對2人進行酒測，將調閱周邊監視器釐清肇事原因。

據了解當時該輛黑色自小客車當時沿綠色隧道往初鹿(東往西)方向行駛，行經更生北路891巷欲左轉進入巷口時，疑似因車速過快不慎打滑撞入民宅內，強大的撞擊力，使得附近3戶民宅前院均受到波及，重機車、自小客車、牆壁及攤子均受損，幸無人員傷亡。

警方獲報到場後，車輛內並無人員，經民眾指認得知肇事車輛是巷內鄰居的，警方到疑似肇事者家中詢問，1位男子疑似有酒醉情形，但卻辯稱是女方開車，並不是他駕駛的，警方已對2人進行酒測，將深入釐清究竟誰才是駕駛。

遭波及的1位住戶表示，當時正在2樓睡覺，半夜時突然被巨響嚇醒，下樓查看家門前面目全非，做生意的攤子被撞倒，柱子跟圍牆也全都被撞壞，還好早已休息，如果人在1樓恐不堪設想。

台東警察分局則呼籲民眾年節將近，行車切勿搶快，以維護交通行車安全，確保本身及他人安全，快樂出門、平安回家。

(中時 )