為搶攻年前家電換購的商機，全國電子(6281)祭出3C家電破盤價5天、線上線下同步開跑的促銷活動。全國電去年營收創新高，本檔春節檔期業績成長目標一成。

受惠政府節能家電補助政策，全國電子去年12月營收維持年增兩位數的幅度，也帶動全年營收創新高紀錄。

全國電2019年12月營收12.5億元，月增2.18%，年增14.56%。2019年1-12月營收175.25億元，創新高，較2018年同期增加7.23%。

歲末年終，正是家電換購的熱門季節，全國電子即日起，於全台320家門市及線上購物平台，同步舉辦一連五天的3C家電破盤活動，數十款限時限量破盤價3C家電，折扣最低直逼5折，多款大電視、冰箱、洗衣機破盤價直接下殺1萬元，電視、冰箱、洗衣機、調理家電、空氣清淨機指定款還有獨家加碼禮。此外，全國電子破盤價活動除了單品降價、分期、折扣優惠外，全館滿萬元以上並上網登錄可抽「亞洲萬里通」里數，單筆消費滿2萬元以上還可參加「加1元再多1件精選商品」等好康，期望帶動元月業績開紅盤。

(時報資訊)