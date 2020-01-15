全球電動車及油電混合車銷售穩定成長，帶旺車用IGBT，在客戶訂單強勁下，健策(3653)規劃用於生產車用IGBT的大園二廠將於2月完工，並於第2季正式量產，隨著新產能量產，健策預估，今年IGBT出貨量將較去年成長2倍到3倍，IGBT可望成為公司未來兩到三年營運重點，在伺服器及IGBT訂單挹注下，健策表示，今年將是樂觀成長的一年。

受到中美貿易戰影響，全球車市不僅2019年銷售呈現衰退，2020年展望亦保守，但電動車及油電混合車在全球環保節能要求下維持穩定成長，2019年電動車銷售量突破500萬輛，佔比約6%，根據市調機構預估，2020年預估銷售量達600萬到650萬輛，2021年達800萬輛，由於IGBT是電動車關鍵產品，隨著電動車及油電混合車銷售成長，年產值不斷攀升，加上IGBT技術門檻甚高，能達到車廠要求的廠商不多，讓健策訂單滿手。

健策近幾年聚焦電動車產品，自2014年開始投入IGBT研發生產，在IGBT所需的精密鍛造技術、散熱翅片沖壓技術、薄板溝槽沖壓技術、金屬導線架沖壓技術、金屬埋入成型技術，以及為模組化的硬銲接合技術，健策都具備，由於公司擁有散熱結構設計及散熱流道設計模擬能力，以及半導體等級電鍍技術，可以和Tier 1廠共同開發設計，且公司具垂直整合能力，從精密模具到製造生產，可以讓製造生產都在同一廠區，不像同業常有特定階段生產要外包，讓車廠對品質有疑慮，成為健策最大的競爭優勢。

目前健策IGBT已拿到兩家歐洲、一家日本廠及台廠認證，出貨自2019年開始放量，帶動2019年IGBT出貨量較去年成長166%，為因應客戶訂單需求，健策大園二廠將於2月完工，並於第2季正式量產，在新產能加入下，健策預估，2020年IGBT出貨量將較2019年成長2到3倍。

健策總經理趙永昌表示，IGBT是未來兩到三年公司重點項目，公司亦將持續進行Tier 1廠認證，提高市佔率。

儘管大園二廠新產能即將加入，但因在手客戶訂單強勁，健策已預見未來產能不足，公司持續尋找新土地，希望再擴大生產基地；健策不排除未來兩年(2022年)資本支出約15億元到16億元。

(時報資訊)