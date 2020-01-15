美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）表示，美國對中國實施的關稅措施將維持到兩國達成第二階段貿易協議，在美中兩國即將簽署首階段貿易協議前，這樣的情勢發展令投資人轉趨謹慎，周三日經225指數早盤收跌0.46%，為23,914.88點，失守前一日創下的4周新高。東證一部指數跌0.54%，為1731.10點。索尼、軟銀湧現獲利了結賣壓，分別跌1.2%和0.9%。

此前媒體報導，美國對中國貨品實施的關稅可能維持到11月總統大選之後，華府最終是否取消關稅，將取決於北京遵守第一階段貿易協議的情況，受此影響，隔夜美股在盤中刷新歷史高點後回落。

隨後美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）周二發布聯合聲明表示，美國和中國並沒有進一步調降關稅的協議。

(時報資訊)