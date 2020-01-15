富邦金(2881)旗下富邦產險今年起再結合全台最大短期照護平台–優照護，提供保戶會員首次使用優照護的折抵優惠，從飲食、運動到短期照護服務滿足保戶需求，增進健康生活機能！

富邦產自2018年起以健康為核心，目前已與多家口碑企業合作，包含全台最大線上營養師平台Cofit、健身房則有健身工廠及TRUE YOGA FITNESS，從飲食到運動全包。在照護方面也提供保戶陪同就醫服務、藥局合作分藥送藥服務，並與奇力愛合作銀髮餐、癌症餐等飲食照護服務。

台灣自2018年轉為高齡社會，老年人口占比突破14%，隨著平均壽命增長及出生率逐年降低的影響，台灣扶養比逐年攀升，2018年扶養比為37.9，2019年扶養比預估為39，即指每一百名工作年齡人口須扶養39名依賴人口，青壯年扶養壓力越來越大，其中扶老比又高於扶幼比，顯示老年人口的照護服務與保險需求也越來越高。

富邦產險表示，保險公司除了規劃完善的保險商品及依約理賠外，更應基於保戶需求，結合相關協力夥伴資源提供保戶全方位的服務。

(時報資訊)