《航運股》台航：台華輪春節期間加開4航班 11:252020/01/15 時報資訊 莊丙農 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台航(2617)表示，台航航行高雄-馬公的台華輪為加強春節疏運，農曆春節期間將加開4航班，從1月22日-1月29日每天均有航班。 為因應過年期間旅客返鄉及出遊需求，台華輪除原本固定航班外，在1月27日(初三)9:00加開馬公-高雄航班；1月28日(初四)16:00加開高雄-馬公航班；1月30日加開高雄-馬公、馬公-高雄9:00、16:00共兩個班次。台華輪也提醒，配合安檢查驗及碼頭裝卸作業，當日航班開航前30分鐘停止售票、車輛及貨運裝卸業務。 (時報資訊) #高雄 #春節 #航班 #台航 #台華輪 #加開 #馬公 #疏運 #返鄉 #出遊 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸飛台港澳航線 春節增804班機 04:092020/01/11 焦點新聞 高雄農漁產品 外銷量增長73％ 04:102020/01/11 地方新聞 1月15日台彩加碼春節大紅包 04:092020/01/12 財經要聞 年關將至 八德警會勘交通重點 19:342020/01/12 社會 林克穎律師遭停職仍接案 律懲會重懲停職1年8月 07:312020/01/13 社會 拚政績！韓國瑜銷假回高雄市府上班 08:292020/01/13 政治 慶祝韓回高雄！「小商人」今晚發雞排 王瑞德捐千碗魯肉飯 11:122020/01/14 政治 春節將至 加工區：連假持續服務 14:332020/01/14 財經 陸青年避催婚 春節單身遊暴增 04:092020/01/15 焦點新聞 108年高雄農產品外銷 成績亮麗 04:102020/01/15 產業特刊 財經熱門新聞 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 往死裡打？傳川普再出狠招封殺華為 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 關鍵技術太狂！多頭瘋喊特斯拉衝逆天價6000美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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