台航(2617)表示，台航航行高雄-馬公的台華輪為加強春節疏運，農曆春節期間將加開4航班，從1月22日-1月29日每天均有航班。

為因應過年期間旅客返鄉及出遊需求，台華輪除原本固定航班外，在1月27日(初三)9:00加開馬公-高雄航班；1月28日(初四)16:00加開高雄-馬公航班；1月30日加開高雄-馬公、馬公-高雄9:00、16:00共兩個班次。台華輪也提醒，配合安檢查驗及碼頭裝卸作業，當日航班開航前30分鐘停止售票、車輛及貨運裝卸業務。

(時報資訊)