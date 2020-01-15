桃園人口破225萬 鄭文燦：進步沒有轉骨散

桃園市人口14日傍晚突破225萬人，市長鄭文燦宣布好消息，上任4年人口增加約20萬人，話鋒一轉他向中央喊話，強調桃園創稅能力、財政管理都名列前茅，但補助款較六都平均少了100億元，5年少了500億，對桃園不公，將請市籍立委團結修法，爭取公平、合理的待遇。

桃園改制前2014年底的人口數為205萬8328人，改制後人口數每年每月平均增加2300至3900餘人，至2019年底人口數為224萬9037人，14日下午正式突破225萬人，鄭文燦笑言上任4年多來共增加19萬1672人，人口增加率為9.31％，讚桃園是全台灣發展最快的城市，都市發展、交通建設、產業投資、人口成長率，都是全台灣非常重要的一個亮點城市。

鄭文燦說，他擔任市長的責任就是要讓桃園永續發展，成長管理非常重要，有這麼多的人口進駐，需要更多建設，希望在第二屆讓重大建設一個一個定案、一個一個開工，強調「沒有轉骨散可以吃」，唯有一步一腳印才能帶桃園繼續前進。

話鋒一轉他向中央喊話，希望中央政府對桃園的財政挹注一定要大幅的提高，至少要到達五都的平均水準。鄭文燦指出，目前桃園距離五都的平均水準還差了100多億，距離第五名的台南市，今年就差了88億的補助款，非常不公平，強調桃園無論是創稅能力、財政管理，都是六都前段班，沒有理由讓桃園永遠屈居在第六名，5年下來差了500億，對桃園市民非常非常不公平。

鄭文燦希望市籍的立法委員推動修法，財政部的計算公式、主計處的補助公式都應該要衡量到六都的貢獻度，直言產業大部分都是工廠設在桃園、繳稅在台北，汙染、交通跟負擔都在桃園，繳稅、補助款「貢獻」都在台北，對桃園很不公平，要積極努力爭取合理、公平的待遇。

至於225萬里程碑也讓桃園的公務人員員額可以從7200人提高到9000人，他表示初步將增額400人，將請各單位預擬員額計畫，未來分2年逐步調整員額。

(中時 )