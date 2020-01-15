邱嫌集團虛據正妹理專拉攏民眾投。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

騙徒要民眾進入特定網頁投資外幣。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

警方查扣教戰守則、信用卡、手機等證物。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

偵七隊隊長黃念生說明騙徒行騙手法。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北市刑大15日偵破假投資集團，邱姓男子等人在網上亂抓正妹照片，設立LINE帳號，以「高報酬」、「絕對賺」等話術，亂槍打鳥詢問民眾，參加他們設置的「DK關鍵科技」投資平台，從中詐騙錢財，警方前往蘆洲破獲邱男機房，發現成員全都是男的，根本沒有任何女性。

刑大偵七隊隊長黃念生指出，警方陸續接獲12位民眾報案，表示在網路上遇到正妹、帥哥理專，互加LINE後經過一段時間聊天，取得信任及好感後，對方便介紹推薦，名為「DK關鍵科技」、「WD環球國際」、GIC GROUP等假投資網路平台，有的進行美金外幣買賣操作，有的則是開賭輪盤。

警方調查，期間這些「正妹」理專，都會不定時提供各種「明牌」，要被害人匯款正式操作，被害人指稱，透過網頁顯示，每次操作都是賺錢，玩輪盤也都是大贏，但想把錢領出時，對方就會有各種話術阻擋。

最常見的就是誆稱餘額沒有30萬，無法領出，要被害人繼續玩，但絕對不可能贏到30，其中有被害人一時不查，為把錢領出又多匯15萬進去，結果對方又拖說海外作業時間延遲，或說公司年底在清盤，騙不下去就封鎖失聯。

總計12位民眾共遭詐104萬1342元，警方經循線追查，13日前往蘆洲區民義街，循線查獲邱男在內的11嫌，查扣詐欺課程申請書、合約等資料、雙螢幕電腦13台、監視器、手機18支、不法所得5萬8千3百元，警訊後依加重詐欺、組織犯罪、洗錢防制法移送北檢偵辦。

警方指出，網路交友風險多，邀約資金投資，務必查證對方身分真偽及其說詞，如發現可疑或不法情事，可撥打165專線查證、檢舉，共同防制及打擊詐騙。

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(中時 )