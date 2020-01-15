總統蔡英文以逾817萬張選票，獲得壓倒性勝利連任總統，回顧蔡英文第一任期，歷經一例一休、年金改革、經濟不振和派系酬庸等爭議，支持度一度盪到谷底，後來靠著「抗中保台」和「反送中」扭轉頹勢，用「芒果乾」（亡國感）催出一張張選票。

抗中老哏催出817萬新民意 美日大魔王等小英2.0出招

不過，專家學者認為，蔡英文執政近4年，即使不斷聲稱經濟回溫，民眾卻一直無感景氣好轉，她獲得壓倒性的新民意後，必將在短時間內，力求重振國內經濟；為了簽定「自由貿易協定」（FTA）、加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），第一步極有可能開放存在瘦肉精隱憂的美國豬肉，以及進口日本核災食物！

范世平指出，日本則會要求台灣進口核災四縣產出的核災食品，「其實這不是食安問題，而是政治議題！」本刊調查，目前全世界僅剩台灣和大陸禁止進口日本核災食品；由於南韓只開放部分日本核災食品，日本感到不服，遂向世界貿易組織要提出仲裁，結果敗訴。

「外界預測，習近平今年出訪日本，將會以『開放進口核災縣市食品』做為大禮，改善中日關係；蔡英文為了拉攏日方，勢必希望搶在大陸之前開放。」范世平分析。

范世平進一步說明，「要為國內經濟找另一條出路，甚至在國際社會上結交盟友，都必須與美、日兩國妥協，蔡英文剛連任成功，可以拿民意做後盾，一舉開放美國豬肉和日本核災食品。雖然先前公投已否決進口核食，但公投只有建言效力，蔡英文可直接以行政命令開放進口；而國民黨等在野黨，也不敢冒著破壞簽訂經濟條約的風險，來阻止美國豬肉和核災食品。」

蔡政府打算開放日本核災四縣市食品進口，遭到民間大反彈，演出行動劇抗議。（圖／報系資料照）

(中時電子報)