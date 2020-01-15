中科招商再傳捷報！科技部通過嘉昇機電及麗特絲公司進駐中科二林園區投資設廠案，總投資金額合計2億元，這也是2020年開春以來最新投資案；此外，中科還有2件增資案，合計增資114億元。

其中，嘉昇機電投資1億元進駐中科二林園區設廠。中科管理局表示，嘉昇為全台首創研發生產細孔放電與攻牙一機兩用之細孔放電加工機，具有高品質、高效率及合理價位之優勢，其產品已廣泛應用於汽車業、IT模具、紡織業、光學業、鐘錶業、醫療工業與航太科技等產業，並持續開發微米級微細孔加工技術，精進公司技術及產品，另所開發之自動過濾系統，過濾過程中不使用任何耗材，極具環保效能。

此外，麗特絲公司也將進駐中科二林園區投資1億元設廠。麗特絲由母公司勤倫有限公司轉投資，勤倫公司以塑膠微粒產業的領域為主，產品行銷中國大陸、歐洲等地區，產品項目涵蓋塑膠微粒等，希望藉由建立國人自主研發安全保護之機能性紗，提供國內外產業對安全保護之機能性紗的需求及提高安全性。

中科管理局表示，安全保護之機能性紗目前尚無取代性產品出現，麗特絲公司不僅持續精進產品品質及每年申請Oeko-tex認證、FSC認證、BSCI認證及安全生產三級認證，同時也持續開發各式安全保護之機能性之反光材料與夜光材料，讓材料更貼近使用者的需求。

(工商 )