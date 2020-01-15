上銀集團旗下上銀科技及大銀微系統兩公司陸續接獲半導體、汽車、醫療器材、電子、5G設備及智慧型手機大廠訂單，其中半導體廠晶圓運輸系統全年20套訂單，第一批2套3月底出貨，第二批2套4月出貨。上銀集團總裁卓永財表示，上銀及大銀兩公司今年業績可從第二季起逐季回溫，今年營運可優於去年。

法人預估，上銀及大銀兩公司今年合併營收及獲利可望兩位數成長，大銀今(15)日股價上漲0.10元而以85.1元開出，最高曾達87.7元；上銀今日股價下跌0.50元而以302.0開出，市場預估上銀接獲半導體廠晶圓運輸系統20套訂單，每套售價上千萬元，訂單金額至少2億元，3月起可挹注營收，買盤敲進，成交爆大量，最高曾達319.0元。上銀及大銀兩檔股價目前均呈現上漲走勢。

卓永財昨日主持上銀集團尾牙前受訪表示，上銀目前來自工具機業訂單還沒有回升的跡象，預期今年不會有太好表現。上銀目前訂單主要來自5G及半導體等行業，汽車產業需求雖下滑，但豐田汽車集團大陸廣州廠建置四條智慧生產線，其中一條焊接線，由上銀提供線性滑軌、滾珠螺桿及機器人，大銀提供線性馬達，並協助豐田四家系統整合廠完成產線建置，產生外溢效果，擴及醫療器材及電子業，上銀及大銀兩公司今年營運會比去年好。

卓永財表示，台灣工具機產業景氣還沒有回升的跡象，下半年工具機產業景氣有機會比上半年、去年同期好。美中貿易戰後，各產業生產基地遷移，第二生產基地設備需求效益下半年可望開始發酵，目前又以越南最熱。

(工商 )