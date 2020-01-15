宜蘭科學園區環評15日通過，未來將可開放精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件材料系統等五大產業量產，目前宜科已有29家廠商核准進駐，土地出租率9.88%，標準廠房接近滿租，預計環評通過開放量產，將有效提升進駐廠商數及土地出租率，加速推動產業聚落成型。

竹科管理局在宜科環評案承諾未來放流水氨氮濃度降至20mg/L、2030年溫室氣體排放量減少10%，針對健康風險物質進行排放總量管制、積極推動用水回收，增加環境生態調查等，環評大會委員13日同意通過審查。

竹科管理局指出，宜蘭園區經由雪山隧道與大台北地區串聯，擁有宜居、宜業兼顧的生活環境，近年許多廠商礙於宜蘭園區環評限制不得量產，不得不放棄申請入區投資，因此宜蘭園區土地出租率相較於其他園區偏低。

活化園區及促進當地產業發展，竹科管理局積極與宜蘭縣政府溝通，承諾污染排放總量不變下，適度開放廠商量產，並增加引進低污染高技術創新產業類別，因此重新辦理環評開放部分產業量產，促進在地產業升級並增加就業機會，因應產業用地需求，符合未來軟硬整合及智慧應用的發展趨勢。

宜蘭園區總面積70.8公頃土地目前已有近一成出租率，隨第一標準廠房接近滿租，第二標準廠房已在興建，預計2021年完工，提供41單元廠房進駐。

(工商 )