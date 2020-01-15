農曆春節將至，台灣彩券15日宣布109年農曆春節電腦型彩券加碼總獎金新臺幣8億元。

台灣彩券總經理蔡國基表示，鼠年農曆春節加碼，包括「大樂透」從小年夜1月23日至2月2日連續11天每天開獎，並於1月23日起至1月27日每期各加開9個號碼，對中其中6個號碼就有機會獲得獎金100萬元，活動期間共提供360組的100萬元，總加碼金額3.6億元。

蔡國基說，「威力彩」採機動加碼，因1月2日「威力彩」開出頭獎，預估至1月20日頭獎累積未達3億元，故於1月20日頭獎加碼2億元；而每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自1月17日至2月1日加碼16天，加碼內容包含「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼、簡單好玩的「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍，「猜單雙」猜中「單」或「雙」獎金倍數也將由6倍提高為7倍，「BINGO BINGO賓果賓果」加碼獎金依活動期間加碼獎項中獎注數而定。

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