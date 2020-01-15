姚江臨。（黃福其攝）

國民黨主席吳敦義將在下午中常會率一級主管「總辭」後走人，由政策會執行長曾銘宗代主席；原本今天中午要邀集18位中常委開便當會商研，如何因應吳辭後留待3月7日「新主席當選後再行交接」之事的中常委江碩平，上午決定把中午便當會改成肉圓會，象徵圓滿。「發難」要吳非辭不可的江碩平、姚江臨都表示，吳主持黨務兩年來有貢獻，但敗選就該請辭下台。

至於中常委會不會在中常會「慰留」吳？江碩平說，就他估計，34 席中常委最多僅5人可能會慰留，但其中有人昨天已出國，因此人數絕對很少；不過他相信肯定吳對黨有所貢獻的中常委不在少數，大家都會發言，他就會發言肯定吳對黨的貢獻及付出。

江碩平也說，下午組發會提出選戰檢討報告，他會主張退回，因為選前組發會評估選情，與投票結果南轅北轍份，如今又閉門造車提檢討報告，毫無意義。他主張黨中央要分縣市以及婦女、青年、黨務幹部等不同群組，大鳴大放地座談檢討，分別找出檢討改建之道，「不必浪費時間在關門抄報紙、寫作文的書面檢討」。

有關中常委是否應請辭？江碩平說，請辭是最廉價、最不負責任的作法，吳敦義請辭後，代理主席應繼續開每周三中常會，維繫黨穩定運作，且時讓中常委提建言、監督，不是中常委都辭光、另設體制外的決策或改造委員會，「國民黨就像一家公司，公司還在、體制健全，出問題的是腦袋，把腦袋治好才對，有必要整家公司解散重來？」

江碩平說，本屆中常委即將改選，現在辭有何意義？他建議「請辭」中常委，下次別再參選中常委，否則所謂「負責任」或「改革」就是假的。

江碩平說，其實代理主席千頭萬緒，除了辦主席補選、中常委改選，光是如處理黨務主管、縣市黨部主委請辭，以及籌措這段期間黨務經費、穩定黨務運作，問題就夠頭痛了，中常委要繼續幫忙，不是請辭撒手不管。

(中時 )