達美航空一架飛往上海的班機今天從洛杉磯國際機場（LAX）起飛不久，因發動機出現問題被迫折返，途中進行放油時，造成一所小學校園操場上的26名師生輕傷，所幸無大礙。

達美航空（Delta）發言人表示，這架89號航班在卸油後已於中午時分安全降落。燃油則灑落在距離機場以東約25公里的「公園路小學」（Park Avenue Elementary School）。

洛杉磯消防局（Los Angeles Fire Department）表示，現場有17名學童和9位成人抱怨皮膚感到刺激疼痛，已當場治療處理，無須送醫。

洛杉磯聯合學區（Los Angeles Unified School District）聲明說，事發時，這些學童和教職員都在校園操場上。

當局表示，飛機燃油也灑落在洛杉磯南部另一所學校，所幸沒有學生或教職員受傷。

達美航空發言人對法新社發布聲明表示，飛機需先放油以安全降落。

美國聯邦航空總署（FAA）說，正在調查此一事故，並說對進出美國主要機場的飛機來說，空中放油有一套特定程序。

FAA聲明指出，程序規定飛機需在指定無人區進行放油，並保持較高高度，讓燃油在到達地面之前便霧化消失。

(中央社)