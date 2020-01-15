台中市政府持續強化公車服務，大年初一起將推出「雙十公車」優惠，除維持10公里免費，超過10公里最多只收10元。交通局表示，過去民眾從甲安埔到市區，往返最高要付120元，雙十公車上路後，來回只要20元，以通勤族每個月上班22天來說，等同每個月省下2,200元，市府貼心政策，讓市民便利通勤兼顧環保，歡迎大眾踴躍搭乘。

交通局長葉昭甫說，台中市公車政策再進化，以大甲、大安、外埔到市區搭乘154、658等公車路線為例，雖然既有10公里免費的優惠，但因路程較遠，原單程車資要60元，雙十公車上路後，超過10公里的部分，至多只要10元；將有助縮短城鄉距離、減輕民眾通勤通學經濟負擔、提升長途民眾的搭乘意願，同時活化台中區域發展。

家住大甲的黃小姐說，上班地點在市區，如搭公車往返一天就要120元，平常都選擇開車上下班，未來雙十公車上路後，從大甲往返市區只要20元，將考慮直接搭公車進市區，直呼「方便又省錢！」。住外埔的黃同學認為，原本坐公車到市區上課，一個月要花2000多元通勤，如今不到500元，「真的很划算！」

葉昭甫說，2020台灣燈會副展區文心森林公園已經點燈，初一至初五不打烊，歡迎民眾春節期間來台中，使用「雙十公車」優惠，白天遊玩各大景點、吃美食，晚間享受賞燈樂趣。大甲、外埔鄉親搭乘157路公車，沙鹿、梧棲鄉親搭乘290路公車皆可直達文心森林公園賞燈，歡迎鄉親多加利用！

(中時 )